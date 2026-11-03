Danimarka Bakanı Madsen gizli kamera belgeseli sonrası turbo tavuk yasağı istiyor - Son Dakika
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Danimarka Bakanı Madsen gizli kamera belgeseli sonrası turbo tavuk yasağı istiyor

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Danimarka Bakanı Christian Rabjerg Madsen, gizli kamera belgeseli sonrası hızlı büyüyen tavuk ırklarının önce ülkede ardından AB'de yasaklanması için girişimde bulunacağını açıkladı. Madsen, 'turbo tavuk' olarak betimlenen hayvanları satın almamaları çağrısı yaptı.

Danimarka Doğa ve Hayvan Refahı Bakanı Christian Rabjerg Madsen, hızlı büyüyen tavuk ırklarının hem ülke geneli hem de Avrupa Birliği'nde (AB) yasaklanması için girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Danimarkalı Bakan Madsen, ülkede yayın yapan bir televizyon kanalında, Kuzey Jutland bölgesindeki tavuk çiftliğinde gizli kamerayla çekilen ve ülke yasalarının ihlal edildiğini ortaya koyan belgeselin ardından açıklamada bulundu.

Belgeselde hayvanların daha fazla yem tüketmesini sağlamak amacıyla günlük yasal karanlık süresinin yalnızca yarısının uygulandığı ve tavukların daha hızlı kilo almasının sağlandığı görülürken, Madsen, vatandaşlara "turbo tavuk" olarak betimlenen bu hayvanları satın almamaları çağrısını yaptı.

Danimarka genelinde hızlı büyüyen tavuk ırklarının yasaklanması için çalışma başlatacağını aktaran Madsen, "Hem hukuki hem de ekonomik açıdan incelenmesi gerekiyor. Önce ulusal düzeyde, ardından AB genelinde yasaklanması için girişimde bulunacağım." diye konuştu.

Danimarka medyası ayrıca, AB genelindeki tavukların yaklaşık yüzde 95'inin yoğun üretim sistemlerinde yetiştirildiğini kaydetti.

Kaynak: AA
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