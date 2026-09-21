Danimarka Bakanı Rasmussen, Arktik güvenliğini büyük ölçüde NATO üstlenecek dedi - Son Dakika
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Danimarka Bakanı Rasmussen, Arktik güvenliğini büyük ölçüde NATO üstlenecek dedi

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Rasmussen, ABD ile Grönland anlaşmasıyla Arktik güvenliğini büyük ölçüde NATO'nun üstleneceğini söyledi. Danimarkalı Bakan, anlaşmadan memnuniyet duyduklarını, Trump'ın önceki söylemlerinin yarattığı endişenin sona ermesini temenni ettiğini belirtti.

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD ile Grönland konusunda "kalıcı güvenlik kontrolü" kapsamında varılan anlaşma çerçevesinde Arktik bölgesinin güvenliğini büyük ölçüde NATO'nun üstleneceğini söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu için gittiği New York'ta Danimarka basınına konuşan Rasmussen, ABD ile Grönland'da "kalıcı güvenlik kontrolü" kapsamında varılan anlaşmayı değerlendirdi.

ABD ile varılan anlaşmadan memnuniyet duyduklarını vurgulayan Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'ın daha önceki söylemlerinin Grönland'da endişe oluşturduğunu, varılan anlaşmayla Grönlandlıların huzura kavuşacağını temenni ettiğini belirtti.

Rasmussen, anlaşmanın, Arktik'teki güvenlik sorumluluğunun yalnızca Danimarka veya ABD'da bulunmadığı bir çerçevede olacağını dile getirerek, "Arktik bölgesiyle ilgilenen büyük ölçüde NATO olacaktır." ifadesini kullandı.

Danimarkalı Bakan, anlaşmanın içeriği noktasında daha fazla detay vermek istemediğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, 18 Eylül'de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland konusunda Danimarka ile bir anlaşma yaptıklarını duyurmuştu.

Danimarka Krallığı'na bağlı yaklaşık 56 bin nüfuslu özerk bölge Grönland, bir süredir ABD Başkanı Trump'ın, burası üzerinde ABD'nin kontrol sağlaması gerektiği yönündeki açıklamaları nedeniyle Washington ile Kopenhag ve Brüksel arasında gerilime konu olmuştu.

Kaynak: AA
Amerika Birleşik DevletleriDonald TrumpDış PolitikaDanimarkaGrönlandGüvenlikPolitikaGüncelDünyaNatoSon Dakika

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