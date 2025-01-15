Danimarka Başbakanı Grönland'ın Bağımsızlığını Vurguladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Danimarka Başbakanı Grönland'ın Bağımsızlığını Vurguladı

Frederiksen, Trump ile görüşmesinde Grönland'ın bağımsızlık kararının kendisine ait olduğunu belirtti.

15.01.2025 21:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde "bağımsızlık kararının Grönland'a ait olduğunu" ifade etti.

Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Frederiksen ve Trump telefon görüşmesi yaptı.

Frederiksen görüşmede, Kuzey Kutbu'nda güvenliğin güçlendirilmesinin önemini ve ülkesinin, bu konuda daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu vurguladı.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede'nin "Ada'nın satılık olmadığı" yönündeki açıklamalarına atıfta bulunan Frederiksen, "bağımsızlık kararının Grönland'ın kendisine ait olduğunu" belirtti.

45 dakika süren görüşmede ayrıca ikili ekonomik ilişkiler, Ukrayna'da süren savaş, Orta Doğu'daki durum ve Çin ile ilişkiler ele alınırken, iki lider "diyaloğu sürdürme" konusunda mutabık kaldı.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

ABD'de görevi devralmaya hazırlanan Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

Grönland'ın "kontrolüne" ilişkin açıklamalarını sürdüren Trump, 8 Ocak'ta ise Panama Kanalı ile Grönland'ı kontrol edebilmek için asker kullanmayacağı konusunda taahhütte bulunup bulunmayacağıyla ilgili soruya, "Hayır, bu ikisi hakkında (asker kullanmayacağım konusunda) size güvence veremem. Belki bir şeyler yapmamız gerekebilir. Ekonomik güvenliğimiz için bunlara ihtiyacımız var." yanıtını vermişti.

Trump'ın bu sözleri, Grönland yetkilileri başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Başbakan Egede, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Mette Frederiksen, Donald Trump, Donald Trump, Danimarka, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Grönland, Politika, Ukrayna, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Danimarka Başbakanı Grönland'ın Bağımsızlığını Vurguladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:57 Kadıköy’de deniz yüzeyinde ürküten görüntü Kadıköy'de deniz yüzeyinde ürküten görüntü
23:08 Erdoğan: Gazze’nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz Erdoğan: Gazze'nin kahraman halkını ve yiğit evlatlarını hürmetle selamlıyoruz
22:39 Biden ’Ateşkes senin mi Trump’ın mı eseri’ sorusuna böyle yanıt verdi Biden 'Ateşkes senin mi Trump'ın mı eseri?' sorusuna böyle yanıt verdi
22:10 Hamas’ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı
20:00 19 Ocak’ta başlayacak İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları 19 Ocak'ta başlayacak! İşte Gazze için ateşkes anlaşmasının detayları
09:24 Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım’ı savundu ’’Ahlaksız senaryolar’’ Halit Ergenç menajeri Ayşe Barım'ı savundu! ''Ahlaksız senaryolar''
09:18 “Sınıfta sigara içmeyin“ dedi, çıkışta bıçaklandı "Sınıfta sigara içmeyin" dedi, çıkışta bıçaklandı
09:14 Malatya’da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti Malatya'da tır kazası: 2 kişi hayatını kaybetti
09:10 Süper Lig’e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe’den yapıyor Süper Lig'e geri dönen Emre Belözoğlu ilk transferlerini Fenerbahçe'den yapıyor
08:49 Erdoğan’dan “Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı“ sorusuna çok net yanıt Erdoğan'dan "Öcalan ev hapsine çıkarılacak mı?" sorusuna çok net yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.01.2025 00:48:27. #1.11#
SON DAKİKA: Danimarka Başbakanı Grönland'ın Bağımsızlığını Vurguladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.