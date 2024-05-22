Danimarka'da Bandidos Motosiklet Kulübü'nün faaliyetleri güvenlik endişesiyle durduruldu - Son Dakika
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Danimarka'da Bandidos Motosiklet Kulübü'nün faaliyetleri güvenlik endişesiyle durduruldu

Danimarka\'da Bandidos Motosiklet Kulübü\'nün faaliyetleri güvenlik endişesiyle durduruldu

Danimarka'da aşırı sağcı Bandidos Motosiklet Kulübü'nün faaliyetleri, güvenlik endişesi nedeniyle geçici olarak durduruldu. Ülkede mali, organize ve siber suçlarla ilgilenen Özel Suç Birimi yetkilisi Lasse Boje, Bandidos'un vatandaşların güvenliğine ve kamu düzenine ciddi tehdit teşkil ettiğini belirtti. Karara göre, Bandidos üyeleri kulüp binalarını kullanamayacak, toplantı düzenleyemeyecek ve grup logosu bulunan kıyafetler giyemeyecek.

22.05.2024 14:39
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Danimarka'da "Bandidos Motosiklet Kulübü" adlı aşırı sağcı grubun faaliyetlerinin, güvenlik endişesiyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Ülkede mali, organize ve siber suçlarla ilgilenen Özel Suç Birimi yetkilisi Lasse Boje, yaptığı açıklamada, Bandidos'un ve üyelerinin faaliyetlerinin "vatandaşların güvenliğine ve kamu düzenine ciddi tehdit teşkil ettiğini" belirtti.

Boje, Bandidos kulübünün faaliyetlerinin suç teşkil ettiği gerekçesiyle nisanda başlatılan hukuki süreç kapsamında askıya alınmasına karar verildiğini aktararak "(Grubun) Şiddeti son bulmalı." dedi.

Karara göre, Bandidos üyelerinin kulüp binalarını kullanmaları, toplantı düzenlemeleri ve grup logosun bulunduğu kıyafetler giymeleri geçici olarak yasaklandı.

Danimarka Adalet Bakanı Peter Hummelgaard, 10 Nisan'da Bandidos'un resmen feshedilmesi için hukuki süreç başlattıklarını açıklamıştı.

Dünyanın dört bir yanında şubesi olan "Bandidos Motosiklet Kulübü" Danimarka'da 1993'te kurulmuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka'da Bandidos Motosiklet Kulübü'nün faaliyetleri güvenlik endişesiyle durduruldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Danimarka'da Bandidos Motosiklet Kulübü'nün faaliyetleri güvenlik endişesiyle durduruldu - Son Dakika
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