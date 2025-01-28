Danimarka'dan Arktik için 2 Milyar Dolar - Son Dakika
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Danimarka'dan Arktik için 2 Milyar Dolar

Danimarka, Grönland ve Faroe Adaları ile birlikte Arktik bölgedeki askeri varlığını güçlendiriyor.

28.01.2025 10:47
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Danimarka, Arktik bölgesindeki askeri varlığını artırmak amacıyla yaklaşık 2 milyar dolar harcayacağını duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın " Grönland'ı satın alma" açıklamalarına karşı Danimarka'dan bölgedeki varlığını güçlendirmeye yönelik hamle geldi.

Danimarka Savunma Bakanlığı, yaklaşık 2 milyar dolar değerindeki savunma anlaşmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, Danimarka, Faroe Adaları ve Grönland yönetimlerinin işbirliği sonucu bu anlaşmaya varıldığı ifade edildi.

Anlaşmayı destekleyen tarafların bölgenin egemenliğini korumayı ve gözetim kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediği vurgulanan açıklamada, bu kapsamda 3 yeni Arktik deniz kuvvetleri gemisinin Grönland çevresinde görev alacağı, uzun menzilli 2 insansız hava aracının da bölgede denetleme yapmak için kullanılacağı belirtildi.

Açıklamada, tarafların 2025'in ilk yarısında konuya ilişkin ikinci anlaşmaya varılması gerektiği konusunda mutabık kaldığı kaydedildi.

Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen ve Grönland Dışişleri Bakanı Vivian Motzfeldt, düzenledikleri basın toplantısında savunma anlaşmasını değerlendirdi.

Poulsen, "Arktik ve Kuzey Atlantik'te güvenlik ve savunma konusunda ciddi zorluklarla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini kabul etmeliyiz. Bu nedenle bölgede varlığımızı güçlendirmeliyiz." ifadesini kullandı.

Motzfeldt de Grönland ve çevresinde güvenliği artırmaya yönelik savunma anlaşmasından memnun olduklarını dile getirdi.

Trump'ın Grönland ile ilgili açıklamaları

Trump, 23 Aralık 2024'te Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Grönland'ın ülkesinin kontrolünde bulunması gerektiğine ilişkin söylemini yineleyerek, Ada'nın mülkiyeti ve kontrolüne sahip olmanın "mutlak zorunluluk" olduğunu savunmuştu.

ABD Başkanı Trump'ın bu sözleri, Grönlandlı yetkililer başta olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekmişti.

Grönland Başbakanı Mute Bourup Egede, "Grönland, Grönland halkına aittir. Biz satılık değiliz ve asla satılık olmayacağız. Uzun süredir devam eden özgürlük mücadelemizi kaybetmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Danimarka Krallığı çatısı altında bulunan Faroe Adaları'yla birlikte iki otonom bölgeden biri olan Grönland, bağlı bulunduğu Danimarka'ya 2 bin 900 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka'dan Arktik için 2 Milyar Dolar - Son Dakika

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