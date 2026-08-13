Danimarka\'dan Sıkı Göç Kuralları Çağrısı

OSLO, 13 Ağustos (Xinhua) -- Danimarka hükümeti, ülkenin Schengen Bölgesi'nde kalması gerektiğini belirterek, Avrupa'da daha sıkı göç kuralları uygulanması çağrısında bulundu. Hükümet, Avrupa Birliği sınırları dışında geri dönüş merkezleri kurulmasına yönelik planlarının ilerletilmesinden yana tavır sergiledi.

Konu, İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'de son dönemde yaşanan göç akınının ardından çarşamba günü acil olarak toplanan Danimarka parlamentosunda ele alındı.

Başbakan Mette Frederiksen, Danimarka'nın gerekirse sınır kontrollerinde sıkılaştırmaya gitme kabiliyetini koruyacağını belirtti. Fredericksen, Avrupa'nın daha güçlü dış sınırlara ve düzensiz göçle ilgili tamamen farklı bir yaklaşıma ihtiyacı olduğunu savundu.

Frederiksen, Danimarkalı yetkililerin, Avrupa'ya gerçekleşebilecek olası göçmen hareketlerini yakından takip ettiğini kaydetti. Mevcut sınır kontrollerini kısa sürede sıkılaştırabileceklerini ifade eden Frederiksen, aşırı bir durum yaşanması halinde polisin Danimarka'ya giren herkesi kontrol edebileceğini söyledi.

Hükümet, Danimarka Halk Partisi'nin, ülkenin Schengen Bölgesi'nden çıkarılması yönündeki çağrılarını ise reddetti.

Göç ve Entegrasyon Bakanı Morten Bodskov, Schengen Bölgesi'nden ayrılmanın, mevcut Avrupa düzenlemeleri kapsamında düzensiz göçmenleri geri gönderme konusunda Danimarka'nın elini zayıflatacağı uyarısında bulundu.

Toplantı, Kopenhag'ın AB'nin göç sistemini yeniden şekillendirmeye yönelik çabalarını artırdığı bir dönemde yapıldı.

Bodskov günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Danimarka, Almanya, Hollanda, Avusturya ve Yunanistan'dan bakanların, AB sınırları dışında geri dönüş merkezleri kurulmasına yönelik öneriyi görüşmek üzere 4 Eylül'de Kopenhag'da bir araya geleceğini duyurdu. Beş ülke, söz konusu önerinin ileriye taşınmasına öncülük eden bir grup oluşturdu.