BEİJİNG, 15 Mayıs (Xinhua) -- Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, 17-20 Mayıs tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacak.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Perşembe günü yaptığı açıklamada, ziyaretin Çin Dışişleri Bakanı ve Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi'nin daveti üzerine gerçekleşeceğini belirtti.
Son Dakika › Güncel › Danimarka Dışişleri Bakanı Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştiriyor - Son Dakika
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