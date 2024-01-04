Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, Son Kez \'Altın Araba\'da Yolculuk Etti

Danimarka Kraliçesi 2. Margrethe, 52 yıllık hükümdarlığını sonlandırma kararının ardından, son kez "Altın Araba"da yolculuk etti.

Sky News'un haberine göre, 2. Margrethe, tahttan çekilme kararını açıkladığı yeni yıl kutlamalarının tamamlanmasının ardından başkent Kopenhag'da son kez "Altın Araba"dan halkı selamladı.

"Altın Araba" geleneksel olarak, Danimarka hükümdarını yeni yıl kutlamalarında Amalienborg Sarayı'ndaki kraliyet konutundan Christiansborg Sarayı'na taşır.

Danimarka kraliyet ailesine ait, 19. yüzyıldan kalma ve 24 ayar altın varakla kaplı "Altın Araba"nın tepesinde dört yaldızlı taç bulunuyor.

6 beyaz at tarafından çekilen "Altın Araba", törenlerde kraliyete eşlik etmekle görevlendirilen "Hussar Alayı" tarafından korunuyor.

Danimarka'da hükümdarın tahttan çekilerek genç kraliyet mensuplarına görevi devretme geleneği bulunmadığı için 2. Margrethe'ın istifası, 900 yıllık hanedanlık tarihinde bir ilk olacak.

Avrupa'nın yaşayan ve en uzun süre hüküm sürmüş hükümdarı konumundaki 2. Margrethe, tahttan çekilerek yerini 55 yaşındaki oğlu Veliaht Prens Frederik ve gelini Kraliçe Mary'e bırakacağını açıklamıştı.

Tahta çıkışının 52. yıl dönümü olan 14 Ocak'ta tahtı devretmeyi planlayan 83 yaşındaki Danimarka Kraliçesi, 1972'de taç giymişti.