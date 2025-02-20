Danimarka, Savunma Harcamalarını Artırıyor - Son Dakika
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Danimarka, Savunma Harcamalarını Artırıyor

Danimarka, Rus tehdidi nedeniyle savunma harcamalarını 2 yılda 7 milyar dolar artıracak.

20.02.2025 13:20
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Danimarka, Baltık Denizi'nde artan Rus tehdidi nedeniyle savunma harcamalarını 2 yıl içinde 7 milyar dolar artırmayı planladığını bildirdi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, basın toplantısında yaptığı konuşmada, askeri ihtiyaçların önemine dikkati çekti.

Ülkesinin savaş kabiliyetini artırmak için 2 yıl içinde 7 milyar dolarlık fon oluşturacaklarını kaydeden Frederiksen, "Yeniden silahlanan ve belki de başkalarına saldırmaya hazırlanan bir Rusya ile karşı karşıyayız. Son yılların en tehlikeli durumunun içindeyiz." dedi.

Frederiksen, askeri savunmaya öncelik verilmesi gerektiğini belirterek, "Şu anda önemli olan tek şey var, o da hız. Çünkü gerçek şu ki diğer ülkelerin gerisinde kaldık." değerlendirmesinde bulundu.

Danimarka'da savunma bütçesindeki 7 milyar dolarlık artışla, ulusal savunma anlaşması kapsamında 2033'e kadar tahsil edilmesi planlanan yaklaşık 28 milyar dolarlık fon tamamlanmış olacak.

Kaynak: AA

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