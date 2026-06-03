Danimarka Yeni Hükümeti Kuruldu - Son Dakika
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Danimarka Yeni Hükümeti Kuruldu

03.06.2026 12:50
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Başbakan Frederiksen, yeni hükümetteki 21 bakanı açıkladı. Kabinede 11 kadın yer alıyor.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 24 Mart'taki genel seçimin ardından kurulan hükümette görev alacak 21 bakanın ismini paylaştı.

Frederiksen, başkent Kopenhag'da düzenlediği basın toplantısında, uzun koalisyon görüşmelerinin ardından kurulan hükümetteki isimleri açıkladı.

Kabinedeki 21 bakanla kameraların karşısına geçen Frederiksen, gerilimlerin arttığı bir dönemde kurulan hükümetten gurur duyduğunu söyledi.

Bu arada, Moderaterne (Ilımlılar) Partisi lideri Lars Lokke Rasmussen Dışişleri Bakanı olarak görevine devam ederken Sosyalist Halk Partisi lideri Pia Olsen Dyhr ise yeni ve birleştirilmiş bir bakanlık olarak faaliyete geçen Ekonomi ve İçişleri Bakanı olarak görev yapacak.

Hükümetteki 9 bakanın Sosyal Demokratlardan, 5 bakanın Sosyalist Halk Partisinden, 4 bakanın Ilımlılar Partisinden, 3 bakanın ise Radikal Partiden olduğu belirtildi.

Kabinede 11 kadının görev aldığı da kaydedildi.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.

Seçim sonucuna göre, Sosyal Demokratlar 84, Danimarka Liberal Partisi 77 ve Moderaterne (Ilımlılar) Partisi 14 sandalye kazanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danimarka Yeni Hükümeti Kuruldu - Son Dakika

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