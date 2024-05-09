Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika
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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Heyeti Anıtkabir\'i Ziyaret Etti

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 156. yıl dönümü ve 'Danıştay ve İdari Yargı Günü' dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. Yiğit başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi. Yiğit, mozoleye çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulunuldu. Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

09.05.2024 15:00
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Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve beraberindeki heyet, Danıştayın kuruluşunun 156. yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

Yiğit başkanlığındaki Danıştay mensuplarından oluşan heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine geldi.

Yiğit'in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Beraberindekilerle Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Yiğit, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Yüce Atatürk, Danıştayın 156. kuruluş yıl dönümü ve göreve yeniden seçilmem vesilesiyle Danıştay ve idari yargı mensupları olarak manevi huzurunuzdayız.

Geride bıraktığı 156 yıl boyunca üstlendiği görevleri evrensel hukuk ilkeleri ışığında yerine getiren Danıştay, devletimiz ve milletimizin demokrasiye ve adalete olan inancı ve bağlılığı doğrultusunda, demokratik hukuk devleti ilkesi gereğince adaletin gerçekleştirilmesi için azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürmektedir.

Tarih boyunca bağımsızlık ve egemenliğinden taviz vermeyen Türk milleti adına yargılama görevi ifa eden yargı mensupları olarak, bağımsızlık ve tarafsızlıktan ödün vermeden, hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunması için özveriyle çalışmak suretiyle asırlık Cumhuriyetimizi geleceğe taşımak için azimle çalışmaya devam edeceğiz. Danıştay ve idari yargı mensupları olarak sizi şükran duygularıyla ve rahmetle anıyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Danıştay Başkanı Zeki Yiğit ve Heyeti Anıtkabir'i Ziyaret Etti - Son Dakika

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