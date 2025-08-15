Danıştay Başsavcısı'ndan Trabzon'a Ziyaret

Danıştay Başsavcısı Cevdet Erkan, Trabzon Valisi Aziz Yıldırım'a ziyarette bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Vali Yıldırım ile Erkan'ın makamında bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, ziyaretin anısına Yıldırım'ın, Erkan'a yöresel hediye sunduğu kaydedildi.