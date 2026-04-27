Danıştay'dan apart ünite KDV kararı: Tapu kaydı esas alınacak

Maliye, 2011 yılında yayımladığı bir sirkülerle taşınmaz satışlarında KDV oranının fiili kullanıma göre belirlenmesi gerektiğini açıklamış, bu görüş değişikliği apart ünitelerin konut olarak satılmasına ve KDV iadelerine yol açmıştı. Ancak 2014 yılında eski görüşüne dönen Maliye, cezalı tarhiyatlar yaparak iadeleri geri istedi. Danıştay VDDK, 2024 ve 2025 yıllarında verdiği kararlarla, taşınmazın niteliğinin belirlenmesinde tapu ve ruhsat kayıtlarının esas alınması gerektiğini, apart ünitelerin fiilen konut olarak kullanılsa bile konut sayılamayacağını ve bu teslimlerde %20 KDV uygulanması gerektiğine hükmetti.