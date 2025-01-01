Danıştay, HKP'nin Emekliler Davasını Reddetti

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HABER: MEHMET OFLAZ

(ANKARA) - Halkın Kurtuluş Partisi'nin Danıştay'a emekliler için yaptığı başvuru reddedildi. HKP'nin memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen zammın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açtığı davayı mahkeme "ehliyet" yönünden reddetti. HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, kararı İstinaf Mahkemesi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) avukatları, memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali istemiyle ağustos ayında Danıştay'da dava açmıştı.

HKP ve HKP MYK üyesi Adnan Okur adına açılan davada, 7456 sayılı torba kanun ile kamu çalışanlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen zammın memur emeklilerine uygulanmaması işleminin; yetki, şekil, sebep, konu, amaç yönlerinden hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle iptali, Anayasa'nın eşitlik, anayasanın bağlayıcılığı ve üstünlüğü ile sosyal güvenlik hakkı ilkelerine açıkça aykırı olduğu gerekçesiyle somut norm denetimi yoluyla Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesi istenmişti.

Danıştay topu Ankara İdare Mahkemesi'ne attı

Danıştay 12. Dairesi de 24 Haziran'da oy birliğiyle, "2575 sayılı Kanun'un 24. maddesi kapsamında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülecek davalardan olmadığı sonucuna varılan bu davanın, 2577 sayılı Kanun'un 32. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, davalı idarenin bulunduğu yerdeki genel görevli ve yetkili Ankara İdare Mahkemesi'nde görülüp çözümlenmesi gerekmektedir" diyerek davayı görev yönünden reddetti ve dosyanın Ankara İdare Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi.

"Dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisi yok"

Bunun üzerine dosya Ankara 9. İdare Mahkemesi'nin önüne geldi. Bu mahkeme de önce parti ve yönetici adına aynı dilekçede açılan davanın ayrılmasını istedi. Parti avukatları da memur maaşlarına uygulanan 8 bin 77 TL seyyanen artışın memur emeklilerine yansıtılmamasına ilişkin işlemin iptali için iki ayrı dava açtı.

ANKA Haber Ajansı'nın edindiği bilgiye göre, Ankara 9. İdare Mahkemesi 18 Aralık'ta HKP adına açılan davayı "ehliyet" yönünden oybirliğiyle reddetti. Kararda, şu ifadelere yer verildi:

"Olayda, dava konusu işlemle davacı siyasi parti arasında güncel, kişisel ve meşru bir menfaat ilişkisinin olmadığının anlaşıldığı, dava konusu olayda olduğu gibi menfaat ihlalinin bu kadar geniş yorumlanmasına hukuken olanak bulunmadığı, kamu çalışanlarına ödenmesi öngörülen ilave ödemenin memur emeklilerine uygulanmamasına yönelik işlemin bizzat davacı adına düzenlenmiş bir işlem olmadığı, dolayısıyla davacının söz konusu işlemin iptalini istemede güncel, kişisel ve meşru bir menfaatinin ilişkisinin bulunduğunun kabulünün mümkün olmadığı anlaşıldığından, davanın ehliyet yönünden reddi gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. Açıklanan nedenlerle; 2577 sayılı Kanun'un 15/1-b maddesi uyarınca davanın ehliyet yönünden reddine, kararın tebliğinden itibaren (30) gün içerisinde Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olmak üzere, 18 Aralık 2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi."

"Biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız"

HKP Genel Sekreter Yardımcısı Tacettin Çolak, süreci ANKA Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yargı koridorlarında dolaştırılan dosyanın seyrini anlattı Çolak, şöyle konuştu:

"4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşmesi Kanunu uyarınca devletin kamu görevlilerine her yıl uyguladığı zam oranında memur emeklilerine de aynı uygulamayı yapması gerekiyor. Ancak geçtiğimiz yıl temmuz ayında yayınlanan bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle memurlara uygulanan 8 bin 77 liralık seyyanen zam, memur emeklilerine uygulanmadı. Burada açıkça anayasanın eşitlik ilkesine aykırı bir işlem söz konusuydu. Biz bununla ilgili HKP adına ve HKP Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Adnan Okur adına Danıştay'a davalar açtık.

Danıştay bizim dosyamızı bir yıldan fazla tuttu, yetki ve görev yönünden bir inceleme yapmadı. Biz oradan karar beklerken dedi ki Danıştay, 'bu konuda Ankara İdare Mahkemesi yetkilidir.' Dosya Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi'nin önüne geldi. Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi de parti adına ve kişi adına davaların ayrılması gerektiğini söyledi. Biz buna da uyduk. Fakat biz burada Danıştay'ın kararına da, İdare Mahkemesi'nin kararına da hukuken katılmıyoruz ancak bir an evvel kamu çalışanlarının ya da memur emeklilerinin kaybedilmiş haklarına kavuşmaları amacıyla, süreci hızlandırmak anlamında buna da uyduk.

Fakat bugün önümüze gelen bir kararla Ankara 9'uncu İdare Mahkemesi, Halkın Kurtuluş Partisi'nin açmış olduğu davayı ehliyet yönünden reddetmiştir. Gerekçesi de bu işlemde, Cumhurbaşkanının kararnamesinde partinin ihlal edilmiş, güncel, meşru hukuki bir menfaatinin bulunmadığı şeklinde. Oysa siyasi partiler Anayasa ve 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca, kamu yararı gütmek üzere örgütlenmiş organizasyonlardır. Halkın Kurtuluş Partisi de şimdiye kadar olduğu gibi, bundan önce de defalarca kamu yararını güden davalar açmıştır.

Biz İdare Mahkemesi'nin bu kararını hukuksuz olarak görüyoruz. Aynı zamanda Danıştay da kendi üzerinden dosyayı atmakla hukuk dışı bir karar vermiştir. Eğer meşru zeminde, meşru hukuki bir zeminde kalınması halinde 4688 sayılı kanunun emredici hükmü Anayasanın eşitlik ilkesi gereğince memurlara verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de uygulanması gerekmektedir. Halkın Kurtuluş Partisi'nin de yüzlerce yöneticisi ve üyesi memurdur. Aynı zamanda Türk Halkı içerisindeki tüm vatandaşların, memur emeklisi vatandaşların da hak ve çıkarlarını korumakla yükümlü bir partidir. Bu nedenle biz hakkımızı sonuna kadar arayacağız ve önümüzdeki günlerde bu kararının kaldırılması için Ankara İdari Bölge Mahkemesi'ne başvuru yapılacaktır."