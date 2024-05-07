Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor - Son Dakika
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Danıştay'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor

Danıştay\'ın 156. Kuruluş Yıl Dönümü Kutlanıyor

1868 yılında kurulan Danıştay, 156. yaşını kutluyor. Danıştay, Türkiye'de yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde önemli bir görev üstlenen bir yargı kuruluşudur. Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Anıtkabir ziyareti ve tören düzenlenecek. Ayrıca, idare ve idari yargılama hukukunun gelişimi konusunda bir sempozyum gerçekleştirilecek.

07.05.2024 09:43
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"Şurayı Devlet" adıyla 1868 yılında kurulan Danıştay, 156'ncı yaşını kutluyor.

Padişah Abdülaziz'in 10 Mayıs 1868 günlü nutkuyla fiilen çalışmaya başlayan "Şurayı Devlet", imparatorluk döneminde 54 yıl görev yaptı.

Danıştayın faaliyeti, 4 Kasım 1922'de İstanbul'daki bütün merkez kuruluşlarının "Meclis Hükümeti"nin yönetimine geçtiği sırada sona erdi.

Cumhuriyet devrinde 669 sayılı Kanun'la Danıştay yeniden kuruldu ve 6 Temmuz 1927'de çalışmaya başladı.

1982'de, ilk derece idari yargı mercileri olan idare ve vergi mahkemelerinin kurulmasıyla, idari yargı örgütünün kuruluşu tamamlandı. Bugün Danıştay, bu mahkemelerin üzerinde bir temyiz mercii olarak yargı görevine devam ediyor.

Anayasada öngörülen Yüksek Mahkemelerden biri olan Danıştay, Anayasanın 155'inci maddesine göre, yürütme organına yardımcı bir inceleme, danışma ve karar organı olmanın yanı sıra, yönetimin yargı yoluyla denetlenmesinde etkin ve önemli görev yapan bir yargı kuruluşu.

Kuruluş yıl dönümü etkinlikleri

Danıştayın 156'ncı kuruluş yıl dönümü ve "Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla, bu yıl da çeşitli etkinlikler yapılacak.

Danıştay Başkanı Zeki Yiğit'in başkanlığındaki heyet, 9 Mayıs'ta Anıtkabir'i ziyaret edecek. 10 Mayıs'ta ise Danıştay Konferans Salonu'nda tören düzenlenecek. Bu törende, Danıştay Başkanı Yiğit konuşma yapacak.

Törenin ardından "21. Yüzyılda İdare ve İdari Yargılama Hukukunun Gelişimi" konusunda sempozyum düzenlenecek.

Kaynak: AA

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