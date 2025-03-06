Danıştay, Madam Martha Koyu İhalesini İptal Etti

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(İSTANBUL) - Danıştay 13. Dairesi, Adalar Belediyesi'nin açtığı dava sonucu, Burgazada'daki doğal sit alanı Madam Martha Koyu'nun kiraya verilmesine ilişkin ihaleyi iptal etti. Daire, ihale dokümanındaki belirsizlikler nedeniyle, ihalede açıklık, rekabetin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkelerinin sağlanmadığı sonucuna varıldığını belirterek, 8 Mayıs 2024 tarihli ihalenin hukuka uygun olmadığına hükmetti.

Vakıflar Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ I·stanbul 2. Bo¨lge Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Burgazada'da dogˆal sit alanı olan Madam Martha Koyu'nu kiraya vermek u¨zere 8 Mayıs 2024 gu¨nu¨ ihale du¨zenledi. Adalar Belediyesi, daha o¨nce ihalenin iptali ic¸in Vakıflar Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'ne bas¸vurmus¸ ardından da ihalenin iptali ic¸in dava ac¸mıs¸tı. Hukuki su¨rec¸ devam ederken ihale gerc¸ekles¸tirilmişti.

Adalar Belediyesi'nin, Madam Marta Koyu'nun ihale ile kiralanmasına ilişkin idari işlemin iptali talebiyle açtığı davada, İstanbul 10. İdare Mahkemesi davayı reddetti.

Belediye tarafından bu kararın da temyiz edilmesi üzerine Danıştay 13. Dairesi, temyiz istemini kabul ederek, İdare Mahkemesinin ret kararını bozdu, dava konusu işlemin iptaline karar verdi.

"Alan tabiat özellikleri ile korunması gerekli olan sit alanı..."

Danıştay 13. Dairesi'nin gerekçesi şöyle:

"İhale dokümanında uyuşmazlığa konu taşınmazın kullanım amacı 'arsa' olarak belirtilmiş ise de söz konusu durumun taşınmazın niteliğini ifade ettiği, taşınmazın kullanım amacının belirsiz olduğu, taşınmazın 'özel şartlı' ihale edildiği belirtildiği halde özel şarta ilişkin herhangi bir düzenleme yapılmadığı, özel şartın ne/neler olduğunun anlaşılamadığı, kira süresinin açıkça belirtilmediği, taşınmazın ne kadar süreyle kiralanacağının belirli olmadığı, ihale dokümanındaki kira süresine ilişkin kuralların farklı değerlendirmelere açık olduğu, bu hususların ihaleye katılımı etkileyeceği belirlenmiştir.

Ayrıca uyuşmazlığa konu taşınmazın tarih öncesinden günümüze kadar gelen çeşitli medeniyetlerin ürünü olduğu, yaşadıkları devirlerin sosyal, ekonomik, mimari ve benzeri özelliklerini yansıtan kent ve kent kalıntıları, kültür varlıklarının yoğun olarak bulunduğu sosyal yaşama konu olmuş veya önemli tarihi hadiselerin cereyan ettiği yerler ve tespiti yapılmış tabiat özellikleri ile korunması gerekli olan sit alanlarından olduğu da dikkate alındığında, söz konusu belirsizliklerin daha büyük problemlere yol açacağı anlaşıldığından, ihalede açıklık, rekabetin sağlanması ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması ilkelerinin sağlanmadığı sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, 8 Mayıs 2024 tarihli ihalede hukuka uygunluk, davanın reddi yolundaki İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet bulunmamaktadır."

Başkan Akpolat: "Madam Marta Koyu korunacak, doğal kalacak"

Adalar Belediye Bas¸kanı Ali Ercan Akpolat, Madam Martha Koyu'na ilişkin ic¸in ac¸tıkları davada c¸ıkan son kararı sosyal medya hesabından duyurdu. Akpolat, "Adalar Belediyemiz tarafından Madam Marta Koyu'nun ihale ile kiralanmasına ilişkin idari işlemin iptali talebiyle açılan davada İstanbul 10. İdare Mahkemesi davanın reddine karar vermişti, bu kararı temyiz etmiştik. Danıştay Onüçüncü daire kararı ihale iptal edilmiştir. Madam Marta Koyu korunacak, doğal kalacak" paylaşımını yaptı.