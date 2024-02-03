 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Dansözü öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Dansözü öldüren şahıs tutuklandı

Dansözü öldüren şahıs tutuklandı

Serdivan ilçesinde bir eğlence mekanında dansözlük yapan Sevda Timur'u tartışma sonucu tabancayla vurarak öldüren Ümit Demirtaş tutuklandı. Demirtaş, polis merkezine giderek teslim oldu ve adliyeye sevk edildi. İfadesinde, Timur ile aralarında çıkan tartışma sonucu olayın gerçekleştiğini söyledi.

03.02.2024 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde eğlence mekanında dansözlük yapan sevgili Sevda Timur'u (30), çıkan tartışmada tabancayla vurarak öldüren Ümit Demirtaş (40), tutuklandı.

Olay, dün sabah saatlerinde Serdivan ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Bir eğlence mekanında dansözlük yapan Sevda Timur'un evine giden 2 çocuk babası Ümit Demirtaş, genç kadından işi bırakmasını istedi. Timur olumsuz yanıt verince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Demirtaş, sevgilisi Sevda Timur'u tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Demirtaş, polis merkezine giderek teslim oldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Demirtaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Ümit Demirtaş'ın ifadesinde, Sakarya'daki bir otomotiv firmasında çalışırken Sevda Timur ile tanışıp sevgili olduklarını, sonrasında eşinden ve işinden ayrıldığını, olay günü de işten ayrılmasını istediği Timur ile aralarından tartışma çıktığını ve olayın gerçekleştiğini söylediği belirtildi.

Kaynak: DHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Serdivan, Sakarya, Olay, Tutuklama, Adliye, Cinayet, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dansözü öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2024 15:48:36. #1.12#
SON DAKİKA: Dansözü öldüren şahıs tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement