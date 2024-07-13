Darbe Girişiminde Yaralanan Polis Memuru Nazım Okyay: Vatan ve Millet Sevgisiyle Yaşıyorum - Son Dakika
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Darbe Girişiminde Yaralanan Polis Memuru Nazım Okyay: Vatan ve Millet Sevgisiyle Yaşıyorum

FETÖ'nün 2016'daki darbe girişimi sırasında yaralanan polis memuru Nazım Okyay, yaşadığı zor günlerde vatan ve millet sevgisini hiç kaybetmediğini söyledi. Okyay, o gün yaşadıklarını unutamadığını ve gençlerin bu konuda bilinçli olmaları gerektiğini vurguladı.

13.07.2024 11:12
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul'da yaralanarak gazi olan 37 yaşındaki polis memuru Nazım Okyay, yaşadığı zor günlere rağmen aklında hep vatan ve millet sevgisi bulunuyor.

O dönem İstanbul Emniyet Müdürlüğünde görevli olan Okyay, evde istirahatliyken arkadaşlarının telefonla aramasıyla darbe girişiminden haberdar oldu.

Direniş için sokağa çıkan Okyay, yürüyerek gittiği köprüde, toplanan vatandaşlarla darbecileri durdurmaya çalıştı.

Açılan ateş sonucu yaralanan Okyay, çok zorlu bir tedavi süreci yaşadı.

Sonrasında Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğünde görevlendirilen Okyay, başından geçenleri ve o gün yaşananları unutamıyor.

Gururu, çektiği acıları bastırıyor

Gazi olmanın gururunu yaşayan Okyay, AA muhabirine, hareketliliği öğrenince hemen dışarıya çıktığını, o gün ilk yaralananlardan biri olduğunu söyledi.

Herkese gaziliğin nasip olmayacağını anlatan Okyay, "Elimden ve kolumdan mermilerle yaralandım. 40 gün yoğun bakımda kaldım. Kasıklarımdan giren şarapnel parçaları var. Onlar omuriliğime etki ettiği için 6 ay serviste kaldım, zor günlerdi. O yaşanılan psikoloji çok farklı. 15 Temmuz'un bize bıraktığı bir sürü acı hatıra var. Gençler bu konuda eğitilir, 15 Temmuz unutturulmazsa darbelere ya da kalkışmalara karşı bilinçli olurlar. Gençler anlatılanları dinlesinler, doğruyu bulmak adına iyi okusunlar. Geçmişten ders alınması gerekiyor." diye konuştu.

Okyay, devlet yetkililerinin her zaman yanlarında olduğunu, kendilerini hiç mağdur etmediğini kaydetti.

Kaynak: AA

Darbe Girişimi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darbe Girişiminde Yaralanan Polis Memuru Nazım Okyay: Vatan ve Millet Sevgisiyle Yaşıyorum - Son Dakika

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SON DAKİKA: Darbe Girişiminde Yaralanan Polis Memuru Nazım Okyay: Vatan ve Millet Sevgisiyle Yaşıyorum - Son Dakika
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