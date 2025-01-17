Darende'de Bıçaklanan Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

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Malatya'nın Darende ilçesinde akrabası tarafından bıçaklanan yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Irmaklı Mahallesi'nde Emine G. (83), evine iki gün önce misafir olarak gelen ve akli dengesinin yerinde olmadığı ifade edilen yeğeni B.K. (36) tarafından bıçaklandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Darende İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.