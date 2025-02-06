Darende'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit

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Malatya'nın Darende ilçesinde 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Çarşı Camii'nde ikindi namazı öncesinde düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince okunan mevlit, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için İlçe Müftüsü Sinan Şen'in yaptığı dua ile sona erdi.