Darende'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit - Son Dakika
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Darende'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit

Darende'de depremde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu, dua edildi.

06.02.2025 20:48
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Malatya'nın Darende ilçesinde 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için mevlit okutuldu.

Çarşı Camii'nde ikindi namazı öncesinde düzenlenen programa, İlçe Kaymakamı Şeref Gülyer ve Belediye Başkanı Alican Bozkurt ile vatandaşlar katıldı.

Caminin imam hatip ve müezzinlerince okunan mevlit, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenler için İlçe Müftüsü Sinan Şen'in yaptığı dua ile sona erdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darende'de Deprem Şehitleri İçin Mevlit - Son Dakika

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