Darende\'de Kayısı Bahçeleri Çiçek Açtı

Malatya'nın Darende ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçek açmasıyla bahçeler beyaza büründü.

Nisan ayı itibarıyla ilçede bulunan yaklaşık 2 milyona yakın kayısı ağacı çiçek açarak geniş alanları beyaz örtüyle kapladı.

İlçede kayısı bahçeleri, çiçeklenme döneminin etkisiyle görsel bir şölen sunarken, doğaseverler ve fotoğrafçılar için de eşsiz manzaralar oluşturdu. Vadiler, ovalar ve dağ etekleri beyaz çiçeklerle kaplanarak adeta farklı bir görünüme büründü.

Dron ile havadan görüntülenen kayısı bahçelerinde, çiçeklerin geniş alanlara yayılmasıyla oluşan manzara dikkati çekti.

Üreticiler için çiçeklenme dönemi, görsel güzelliğin yanı sıra ekonomik açıdan da büyük önem taşıyor. Üreticilerin çiçeklenmeyle birlikte ilaçlama ve bakım çalışmaları hız kazanırken, verimli bir sezon için hazırlıklar sürüyor.