Darende\'de Kaza: 4 Yaralı

MALATYA'nın Darende ilçesinde iki hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında Ayvalı mevkisinde meydana geldi. K.B.'nin kullandığı 44 AFU 588 plakalı hafif ticari araç ile F.S.'nin kullandığı 44 HP 235 plakalı hafif ticari kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler ile Y.S. ve O. A. ilk müdahalenin ardından Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.