Darende'de Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Darende'de Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Darende\'de Otomobilin Kamyonla Çarpışması Sonucu 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Malatya'nın Darende ilçesinde, F.Ö. (68) idaresindeki otomobil, park halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, araçta bulunan Kıymet Özkan (73) hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

29.07.2024 17:11
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Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

F.Ö. (68) idaresindeki BF FK 1905 yabancı plakalı otomobil, D-300 kara yolu Balaban Mahallesi mevkisinde, park halindeki 06 CDE 686 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçta bulunan Kıymet Özkan (73) yaşamını yitirdi.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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