Darende'de trafik kazası: 2 ölü, 4 ağır yaralı - Son Dakika
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Darende'de trafik kazası: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Darende\'de trafik kazası: 2 ölü, 4 ağır yaralı
05.07.2026 13:12
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Malatya'nın Darende ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Darende ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Özgür Doğan idaresindeki 34 AAY 806 plakalı otomobil, Medişeyh mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Doğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Tuba Doğan (35), Elif Nur Doğan (12), Nisa Nur Doğan (7), Hira İkra Doğan (1) ile Ruken Kaçmen (18) ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücünün eşi olduğu öğrenilen Tuba Doğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralılardan Kaçmen, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye götürüldü.

Kaynak: AA

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