Darende'de Yayaya Çarpan Araç, Yaşamını Kaybetmesine Neden Oldu

27.03.2026 22:09
MALATYA'nın Darende ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Kılıç (70), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Somuncubaba Bulvarı'nda meydana geldi. Rıdvan Ö.'nün kullandığı 44 AHZ 713 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Zeliha Kılıç'a çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan ve ambulans ile Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan jandarma, kazaya ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber- Kamera: Cahit ÖZÇELİK-MALATYA-DHA

Kaynak: DHA

