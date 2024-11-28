Rusya'ya ait savaş uçaklarının, Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesine düzenlediği saldırıda 4 sivil öldü, 21 sivil yaralandı.
Muhaliflere ait uçak gözlemevinden alınan bilgiye göre, Lazkiye ilindeki Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları, öğle saatlerinde Daret İzze'ye hava saldırıları düzenledi.
Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırılarda 4 sivil yaşamını yitirdi, 7'si çocuk toplam 21 sivil yaralandı.
Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öte yandan Halep ve İdlib illerinde Beşşar Esed rejimiyle rejim karşıtı silahlı grup Heyet Tahrir Şam (HTŞ) arasında 2 gündür çatışmalar yaşanıyor.
Son Dakika › Güncel › Daret İzze'ye Rus Saldırısı: 4 Ölü, 21 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?