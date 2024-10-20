Dargeçit\'te Genç Kız Düşerek Hayatını Kaybetti

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MARDİN'in Dargeçit ilçesinde, tek katlı müstakil evin damından düşen 15 yaşındaki Aysel Koçak, yaşamını yitirdi.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı kırsal Kılavuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tek katlı evin damından dengesini kaybederek düşen Aysel Koçak, ağır yaralandı. Ailesinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Koçak'ın cenazesi otopsi için morga götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.