Kocaeli'nin Darıca ilçesinde 5 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kazımkarabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatı katında izolasyon tadilatı sırasında yangın çıktı.
Apartman sakinleri, alevlerin kısa sürede binayı sarması üzerine dışarı çıkarak durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çatı yalıtım ve kaplama malzemelerinin tutuşmasıyla zaman zaman alevlerin arttığı yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da 5 Katlı Binanın Çatısında Yangın - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?