Darıca\'da Apartman Çatısında Yangın

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde 4 katlı apartmanın çatısı, tadilat sırasında çıktığı belirtilen yangında zarar gördü.
Kazım Karabekir Mahallesi, Bahriye Üçok Caddesi'nde saat 16.30 sıralarında 4 katlı bir binanın çatısında iddiaya göre, tadilat sırasında yangın çıktı. Alevler kısa sürede çatıyı sararken adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında binanın çatısında hasar oluştu.
Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
