Darıca'da Apartman Yangını: Hamile Anne ve İki Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Darıca'da Apartman Yangını: Hamile Anne ve İki Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı

Darıca\'da Apartman Yangını: Hamile Anne ve İki Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı
03.06.2026 16:38
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde apartmanda çıkan yangında dumandan etkilenen hamile kadın ve çocukları hastaneye sevk edildi.

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, apartman dairesinde çıkan yangında, dumandan etkilenen hamile Elif Ç. ile 2 çocuğu, hastaneye kaldırıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi Yakut Sokak'taki 5 katlı apartmanın 4'üncü katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, hamile Elif Ç. ile ismi öğrenilemeyen biri kız 2 çocuğu dairede mahsur kaldı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler merdivenli araçla ulaştıkları daireden Elif Ç. ve 2 çocuğunu çıkardı. Dumandan etkilenen anne ve çocukları, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, ekiplerin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Anne ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Kocaeli, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darıca'da Apartman Yangını: Hamile Anne ve İki Çocuğu Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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