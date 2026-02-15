Kocaeli'nin Darıca ilçesinde cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, G.K.'ye (21) cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen S.K. (37), şikayet üzerine polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesine sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Darıca'da Cinsel Saldırı Şüphelisi Tutuklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?