Darıca\'da Elektrik Pano Patladı, İki Teknisyen Yaralandı

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KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde elektrik dağıtım firması teknisyenleri Mücahit D. ve Adem Y., elektrik panosundaki arızayı gidermek için çalışma yaparken meydana gelen patlamada yaralandı.

Olay, saat 22.25 sıralarında Osman Gazi Mahallesi İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Elektrik dağıtım firması teknisyenleri Mücahit D. ve Adem Y., cadde üzerinde bulunan elektrik panosundaki arızayı gidermek için çalışma gerçekleştirdikleri sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle Mücahit D. ve Adem Y.'nin yüzü ile elinde yanıklar oluştu. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mücahit D. ve Adem Y., Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.