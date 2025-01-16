Darıca\'da Kumar Denetimi: 6 Kişiye Cezalar Kesildi

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Kocaeli'de kumar oynayan 6 kişiye 55 bin 482 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesine yönelik çalışmalar kapsamında umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim yapıldı.

Darıca'daki denetimde bir kahvehanede kumar oynandığını belirleyen ekipler, 6 kişiye 55 bin 482 lira idari para cezası uyguladı, 1500 liraya el koydu.

Kumar oynattığı tespit edilen N.K. hakkında ise adli işlem yapıldı.