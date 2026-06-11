Darıca'da Kurşunlama Olayında Bir Tutuklama - Son Dakika
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Darıca'da Kurşunlama Olayında Bir Tutuklama

11.06.2026 22:36
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Darıca'da iş yerini kurşunlayan 2 zanlıdan biri tutuklandı, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 21 Mayıs'ta bir iş yerinin kurşunlanması olayının azmettiricileri olduğu tespit edilen S.Ş. ve K.Ö. dün Gebze'de düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edilen şüphelilerden S.Ş. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Darıca'da Kurşunlama Olayında Bir Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Vedat Demirtaş Vedat Demirtaş:
    iyi ki tutuklanmış biri en azından bir adım atılmış ama diğerinin serbest kalması biraz garip gelmedi mi 0 0 Yanıtla
  • Ahmet Emre Garments Ahmet Emre Garments:
    insanlar hep çok abartıyor böyle haberler okuyunca şiddet varmış gibi görünüyo ama dünyada başından geçmiş insanlar var 0 0 Yanıtla
  • Barış Köycigez Barış Köycigez:
    bu olayın sadece iki kişinin işi olmadığı belli ya bu tür olaylarda arkasında başkaları da vardır diye düşünüyorum belki daha derin bir soruşturma yapılırsa daha çok şey ortaya çıkabilir 0 0 Yanıtla
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