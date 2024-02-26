Darıca'da Yabancı Turist Otelden Ölü Bulundu - Son Dakika
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Darıca'da Yabancı Turist Otelden Ölü Bulundu

Darıca\'da Yabancı Turist Otelden Ölü Bulundu

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde Norveç uyruklu bir turist, konakladığı otelin odasında ölü olarak bulundu. Turistin arkadaşı, kahvaltıya inmediğini fark edince otel çalışanlarından yardım istedi. İçeri giren kişi, turisti hareketsiz halde yerde buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde turistin hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenaze, otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na gönderildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

26.02.2024 17:08  Güncelleme: 17:12
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yabancı turist, konakladığı otelin odasında ölü bulundu.

Bayramoğlu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde otelde konaklayan Norveç uyruklu Hans Hennig'in (66) kahvaltıya inmediğini gören arkadaşı, haber alamayınca otel çalışanlarından yardım istedi.

Görevlilerin yardımıyla kapıyı açarak içeri giren kişi, arkadaşını yerde hareketsiz halde buldu.

İhbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yabancı turistin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Hennig'in cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Gebze Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

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