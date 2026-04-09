Konak'ta Dario Moreno Anısına Nostaljik Sokak Şenliği

(İZMİR)- Konak Belediyesi, İzmir'le özdeşleşen usta sanatçı Dario Moreno'yu doğum yıl dönümünde Karataş'taki tarihi sokakta düzenlenecek şenlikle anacak.

Konak Belediyesi, sanatçı Dario Moreno'u anacak. Bu kapsamda usta sanatçının adının yaşatıldığı tarihi sokakta, 4 Nisan Cumartesi günü 15.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek Sokak Şenliği, 60'lı ve 70'li yılların atmosferini Karataş'a taşınacak. Saat 15.00'te kapılarını açacak şenlikte, katılımcıları gün boyu sürecek bir festival programı bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Bandosu ve İzBB Pop Orkestrası'nın yanı sıra Konak Kültür Orkestrası da sevilen nostaljik eserlerle sahne alacak. Programın ilerleyen saatlerinde DJ Akşit Ersoy müzik performansı sunacak. Etkinlikte ayrıca Tangoizm Dans Atölyesi ve İzmir Swing Dans ekipleri de gösterileriyle yer alacak.

Vintage pazarı ve kostüm yarışması

Etkinlik alanında kurulacak vintage pazarı kapsamında antika ve retro ürünler ziyaretçilere sunulacak. Eski İzmir fotoğraflarının yer aldığı özel alanlarda katılımcılar fotoğraf çekebilecek. Program çerçevesinde düzenlenecek 'En İyi Kostüm Yarışması'nda ise dönem kıyafetleriyle katılan ziyaretçiler sahneye çıkacak.

Başkan Mutlu'dan İzmirlilere davet

Tüm İzmirlileri dönem kostümleriyle birlikte şölene katılmaya davet eden Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İzmir'in ruhunu, neşesini ve o eşsiz hoşgörüsünü şarkılarıyla tüm dünyaya haykıran usta sanatçı Dario Moreno'yu doğum gününde adına yakışır bir şenlikle anacağız. Tüm İzmirlileri, vintage pazarından dans gösterilerine, orkestralarımızın keyifli ezgilerinden kostüm yarışmasına kadar her ayrıntının düşünüldüğü bu özel şenlikte bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum" diye konuştu.