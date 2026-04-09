Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konak'ta Dario Moreno Anısına Nostaljik Sokak Şenliği

09.04.2026 11:07  Güncelleme: 12:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi, ünlü sanatçı Dario Moreno'nun doğum gününde Karataş'ta nostaljik bir sokak şenliği düzenliyor. Etkinlikte canlı müzik, dans gösterileri, vintage pazarı ve kostüm yarışması yer alacak.

(İZMİR)- Konak Belediyesi, İzmir'le özdeşleşen usta sanatçı Dario Moreno'yu doğum yıl dönümünde Karataş'taki tarihi sokakta düzenlenecek şenlikle anacak.

Konak Belediyesi, sanatçı Dario Moreno'u anacak. Bu kapsamda usta sanatçının adının yaşatıldığı tarihi sokakta, 4 Nisan Cumartesi günü 15.00-22.00 saatleri arasında düzenlenecek Sokak Şenliği, 60'lı ve 70'li yılların atmosferini Karataş'a taşınacak. Saat 15.00'te kapılarını açacak şenlikte, katılımcıları gün boyu sürecek bir festival programı bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) Bandosu ve İzBB Pop Orkestrası'nın yanı sıra Konak Kültür Orkestrası da sevilen nostaljik eserlerle sahne alacak. Programın ilerleyen saatlerinde DJ Akşit Ersoy müzik performansı sunacak. Etkinlikte ayrıca Tangoizm Dans Atölyesi ve İzmir Swing Dans ekipleri de gösterileriyle yer alacak.

Vintage pazarı ve kostüm yarışması

Etkinlik alanında kurulacak vintage pazarı kapsamında antika ve retro ürünler ziyaretçilere sunulacak. Eski İzmir fotoğraflarının yer aldığı özel alanlarda katılımcılar fotoğraf çekebilecek. Program çerçevesinde düzenlenecek 'En İyi Kostüm Yarışması'nda ise dönem kıyafetleriyle katılan ziyaretçiler sahneye çıkacak.

Başkan Mutlu'dan İzmirlilere davet

Tüm İzmirlileri dönem kostümleriyle birlikte şölene katılmaya davet eden Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "İzmir'in ruhunu, neşesini ve o eşsiz hoşgörüsünü şarkılarıyla tüm dünyaya haykıran usta sanatçı Dario Moreno'yu doğum gününde adına yakışır bir şenlikle anacağız. Tüm İzmirlileri, vintage pazarından dans gösterilerine, orkestralarımızın keyifli ezgilerinden kostüm yarışmasına kadar her ayrıntının düşünüldüğü bu özel şenlikte bizlerle birlikte olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 12:58:24. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.