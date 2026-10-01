Darülaceze Başkanı İslam'dan 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajı:

Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün yaşlılara duyulan vefa, saygı ve minnettarlığın yalnızca bir günle sınırlı kalmaması için önemli bir farkındalık vesilesi olduğunu belirterek, "Büyüklerimizin hayatımıza kattığı tecrübe, birikim ve değerler hepimizin ortak mirasıdır. Bizim görevimiz, bu mirası yaşatırken büyüklerimizin de hayatın içinde, güvende, sağlıklı, sosyal ve nitelikli bir yaşam sürmelerini sağlamaktır." ifadesini kullandı.

Darülaceze Başkanlığından 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yapılan açıklamada, Türkiye'nin demografik yapısında yaşanan hızlı dönüşümün yaşlılık politikalarını da yeniden gündeme taşıdığı belirtildi.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) yayımladığı en güncel verilere göre 65 yaş ve üzerindeki nüfusun son 5 yılda yüzde 20,5 artarak 9 milyon 583 bin 59 kişiye ulaştığı aktarılan açıklamada, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payı yüzde 11,1'e yükselirken, 1 milyon 836 bin 496 yaşlı bireyin tek başına yaşadığının görüldüğü kaydedildi.

Hanelerin yüzde 26,1'inde ise en az bir yaşlı ferdin bulunduğu bilgisi paylaşılan açıklamada, "Bu tablo, yaşlılığı yalnızca bakım hizmetleri kapsamında değil, sağlık, sosyal yaşam, aile, kuşaklararası dayanışma ve insan onuru ekseninde ele alan bütüncül politikaların önemini giderek artırıyor." değerlendirmesi yer aldı.

Açıklamada, Nisan 2026'da gerçekleştirilen 2. Yaşlılık Şurası ve sonrasında düzenlenen Yaşlı Bakım Modelleri Çalıştayı'nda öne çıkan aktif ve sağlıklı yaşlanma, yerinde yaşlanma, toplum temelli bakım, uzun dönem bakım ve hayat boyu öğrenme başlıklarının, Türkiye'de yaşlılık hizmetlerinin geleceğine ilişkin temel yönelimleri ortaya koyduğu ifade edildi.

Darülaceze'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla çalışmalarını sürdürdüğü ve 131 yıllık sosyal hizmet birikimiyle yaşlı bireylerin bakım ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık, rehabilitasyon, sosyal ve güvenli yaşam alanlarına erişimini bütüncül bir yapı içinde ele aldığı belirtilen açıklamada, bu yaklaşımın Şubat 2026'da düzenlenen Birleşmiş Milletler 64. Sosyal Kalkınma Komisyonu kapsamındaki "Kapsayıcı Uzun Dönem Bakım Sisteminin Sosyal Dayanışmayla Güçlendirilmesi" başlıklı yan etkinlikte, uzun dönem bakım alanındaki iyi uygulama örneği olarak uluslararası platforma taşındığı aktarıldı.

"Her yaşlının kendisini güvende hissettiği bir yaşamı mümkün kılmak hepimizin sorumluluğudur"

Açıklamada 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü mesajına yer verilen Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, yaşlılığın hayatın dışında kalınan bir dönem olmadığını, tecrübenin ve birikimin toplumsal yaşama aktarılmaya devam ettiği bir hayat evresi olduğunu belirtti.

Yaşlanmanın hayattan uzaklaşmak değil, hayatın içinde aktif biçimde yer almaya devam ederek tecrübeyi paylaşmak ve yeni nesillere aktarmak olduğunu kaydeden İslam, "1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nün, büyüklerimizin hayatımıza kattığı değeri hatırlamak ve onlara duyduğumuz vefa, saygı ve minnettarlığı bir kez daha ifade etmek için önemli bir vesile olduğuna inanıyorum. Ancak yaşlılara verilen değer bir güne sığmayacak kadar büyüktür. Her yaşlının kendisini güvende, değerli, sosyal hayatın içinde ve geleceğe dair umutlu hissettiği bir yaşamı mümkün kılmak hepimizin sorumluluğudur." açıklamasında bulundu.

İslam, Türkiye'nin değişen demografik yapısının yaşlılık alanında yeni ihtiyaçları da beraberinde getirdiğine işaret ederek, gelecek dönemde yaşlılık hizmetlerinin yalnızca bakım ihtiyacına cevap veren değil, sağlığı, sosyal yaşamı, rehabilitasyonu, güvenliği ve kuşaklararası dayanışmayı birlikte gözeten bir anlayışla geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

"Darülaceze olarak kimsenin kendisini yalnız hissetmediği bir yaşam anlayışı için çalışmayı sürdüreceğiz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş liderliğinde Bakanlığın ortaya koyduğu aktif ve sağlıklı yaşlanma, yerinde yaşlanma ve toplum temelli bakım odaklı yaklaşımın bu dönüşüm açısından önemli bir yol haritası sunduğuna inandıklarını belirten İslam, "Darülaceze olarak biz de 131 yıllık deneyimimizi bu yeni ihtiyaçlara cevap verecek şekilde geliştirerek, yaşlı bireylerin daha nitelikli, aktif ve güvenli bir yaşam sürmesine katkı sunan hizmet modellerimizi geliştirmeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

İslam, mesajında şunları kaydetti:

"1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü, yaşlılara duyulan vefa, saygı ve minnettarlığın yalnızca bir günle sınırlı kalmaması için önemli bir farkındalık vesilesi. Büyüklerimizin hayatımıza kattığı tecrübe, birikim ve değerler hepimizin ortak mirasıdır. Bizim görevimiz, bu mirası yaşatırken büyüklerimizin de hayatın içinde, güvende, sağlıklı, sosyal ve nitelikli bir yaşam sürmelerini sağlamaktır. Darülaceze olarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da kimsenin kendisini yalnız hissetmediği, her yaşın değer gördüğü bir yaşam anlayışı için çalışmayı sürdüreceğiz. 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü vesilesiyle tüm büyüklerimize sağlık, huzur ve sevdikleriyle birlikte nice güzel yıllar diliyorum."