Darülaceze'den 15 Temmuz'a vefa ziyareti - Son Dakika
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Darülaceze'den 15 Temmuz'a vefa ziyareti

15.07.2026 14:10
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Darülaceze Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde "15 Temmuz'a Vefa Ziyareti" programı düzenledi.

Darülaceze Başkanlığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 10. yıl dönümünde "15 Temmuz'a Vefa Ziyareti" programı düzenledi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, program kapsamında Darülaceze Başkanı Esra Ceceli İslam ve Darülaceze sakinleri, Hafıza 15 Temmuz Müzesi ile 15 Temmuz Şehitler Makamı'nı ziyaret etti.

Programda şehitler dualarla anılırken, milletin demokrasi mücadelesi ve milli birlik ruhu bir kez daha yad edildi.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi Müdürü Tuğba Ketenci, Darülaceze heyetine eşlik etti. Ketenci, müzede yer alan eserler, dijital anlatım alanları ve 15 Temmuz gecesinin hafızasına ilişkin bölümler konusunda bilgi verdi.

Farklı yaş ve hayat tecrübelerine sahip Darülaceze sakinleri, ziyaret boyunca duygu dolu anlar yaşadı. Ziyarette, 15 Temmuz'un yalnızca bir tarih değil, milletin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıkışının en büyük simgelerinden olduğu vurgulandı.

Açıklamada değerlendirmesine yer verilen İslam, "15 Temmuz, milletimizin bağımsızlığına, demokrasisine ve ortak geleceğine sahip çıktığı unutulmaz bir destandır. Bugün kıymetli sakinlerimizle birlikte bu anlamlı mekanları ziyaret ederek aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle andık. Toplumsal hafızamızı canlı tutmak, milli birlik ve beraberlik ruhunu gelecek nesillere aktarmak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

İslam, nazik ev sahipliği ve rehberlikleri dolayısıyla Ketenci ile müze personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA

Darülaceze, 15 Temmuz, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Darülaceze'den 15 Temmuz'a vefa ziyareti - Son Dakika

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