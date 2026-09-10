Datça açıklarında yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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Datça açıklarında yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı adliyeye sevk edildi

Datça açıklarında yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı adliyeye sevk edildi
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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. El konulan teknede 40 bin 80 avro, 200 Amerikan doları, 4 bin 752 Türk lirası ve 3 sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında tekneyle yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, silahlı terör örgütüne üye olma suçundan işlem gören ve dosyaları istinafta bulunan FETÖ şüphelilerin yurt dışına illegal yollardan kaçma girişimlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi. Datça ilçesi açıklarında, uluslararası sulara yakın bölgede yasa dışı yollarla kaçma hazırlığında oldukları belirlenen şüphelilerin bulunduğu tekne, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve polis ekiplerince durduruldu. Operasyonda 9 FETÖ mensubu ile 1 tekne kaptanı yakalanıp, gözaltına alındı. El konulan teknede yapılan aramada 40 bin 80 avro, 200 Amerikan doları, 4 bin 752 Türk lirası ve 3 sahte Belçika kimliği ele geçirildi.

Haklarında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan işlem yapılan M.S. (43), S.B. (39), Y.G. (42), H.A. (37), M.D. (44), N.K. (57), M.K. (36), D.G. (40), H.A. (35) ile 'örgüte yardım etmek' ve 'göçmen kaçakçılığı' suçlamasıyla gözaltına alınan tekne kaptanı H.Y. (30) bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Datça açıklarında yakalanan 9 FETÖ şüphelisi ile tekne kaptanı adliyeye sevk edildi - Son Dakika

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