Datça Bademi Hasadı Başladı - Son Dakika
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Datça Bademi Hasadı Başladı

Datça Bademi Hasadı Başladı
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Muğla'da coğrafi işaretli Datça bademinin hasadı, 1200 dekar alanda ağustos sonuna kadar sürecek.

MUĞLA'da coğrafi işaretli ünlü Datça bademinin hasadı başladı. Yaklaşık 1200 dekarlık alanda gerçekleştirilen hasadın ağustos ayı sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

Datça ilçesinin önemli tarımsal ürünü olan organik bademi; Eski Datça, Hızırşah, Karaköy, Mesudiye, Sındı ve Yazıköy mahallelerindeki yaklaşık 1200 dekarlık alanda yetiştiriliyor. Ocak ve şubat aylarında çiçek açan badem ağaçları, martta çağla, temmuz ayının ortalarında ise taze süt badem olarak tüketicilerle buluşuyor. Ardından başlanan kuru badem hasadı ağustos ayının sonuna kadar devam ediyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da hasat, sıra badem çeşidiyle başladı. Ardından ak badem toplanacak. Sezon, ağustos ayı sonunda coğrafi işaret tescilli, yüksek aroması ve üstün kalitesiyle bilinen 1'inci sınıf coğrafi işaretli nurlu bademin hasadıyla tamamlanacak.

DOĞAL YÖNTEMLERLE KURUTULUYOR

Yaz sıcaklarının 40 dereceye kadar ulaştığı Datça'da üreticiler, hasadı serin saatlerde gerçekleştiriyor. Bademler sabahın erken saatlerinde ve akşam üzeri ağaçların değneklerle silkelenmesiyle yere serilen örtülerin üzerine dökülüyor. Daha sonra çuvallara alınan bademlerin yeşil dış kabukları makinelerde ayrıştırılıyor. Kabuğundan ayrılan bademler ise doğal yöntemlerle kurutulmak üzere serilerek işlenmeye ve satışa hazır hale getiriliyor.

Kaynak: DHA

Ağustos, Güncel, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça Bademi Hasadı Başladı - Son Dakika

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