Muğla'nın Datça ilçesinde denizde akıntıya kapılan 2 tatilci, mahalle sakinlerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Mesudiye Mahallesi Hayıtbükü Sahili'nde yüzerek açılan 2 tatilci, dalga ve rüzgarın etkisiyle kıyıya dönemeyince akıntıya kapıldı.
Durumu fark eden Taner Kapcı, mahalle muhtarı Erdi Arslan ve Gökay Kurnaz, tekneyle denize açılarak tatilcileri kurtardı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince kontrolden geçirilen tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Datça'da Akıntıya Kapılan Tatilciler Kurtarıldı - Son Dakika
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