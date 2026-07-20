Datça'da Caretta Caretta İlgiyi Üzerine Çekti - Son Dakika
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Datça'da Caretta Caretta İlgiyi Üzerine Çekti

20.07.2026 17:10
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Datça'da sahile vuran caretta caretta, vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Muğla'nın Datça ilçesinde sahile çıkan deniz kaplumbağası "caretta caretta", plajdaki vatandaşlar ve çocuklar tarafından ilgiyle izlendi.

Kargı Koyu'ndaki sahilde vakit geçirenler, nesli tükenme tehlikesi altında olan deniz kaplumbağasının kıyıya yaklaştığını fark etti.

Caretta carettayı uzun süre izleyen vatandaşlar ve çocuklar, bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Deniz kaplumbağası bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: AA

Hayvanlar, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

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SON DAKİKA: Datça'da Caretta Caretta İlgiyi Üzerine Çekti - Son Dakika
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