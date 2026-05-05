Datça'da Fideler Çiftçilere Dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Datça'da Fideler Çiftçilere Dağıtıldı

Datça\'da Fideler Çiftçilere Dağıtıldı
05.05.2026 18:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Datça'da 'Ata Sebze Fideleri' projesi ile 53 çiftçiye 81 bin fide dağıtıldı; yüzde 75 hibe desteği sağlandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor" Projesi kapsamında üreticilere fide desteği sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yerel tarımı canlandırmak ve yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan fideler üreticilere dağıtıldı.

Proje kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan ve talepte bulunan 53 çiftçiye, toplam 81 bin 792 adet sebze fidesi teslim edildi.

Yüzde 75 hibe desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen projede, çiftçilerin ödemesi gereken fide ücretleri yüzde 75 hibeli olarak desteklendi. Bu sayede üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendi.

Yaklaşık 48 dekar alanda toprakla buluşacak fidelerden elde edilecek ürünlerin, temmuz ayı itibarıyla başta Datça yerel pazarları olmak üzere iç piyasaya sunulması planlanıyor.

Yetkililer, yerli üretimin önemine dikkati çekerek, çiftçilere bereketli ve afetsiz bir üretim sezonu temennisinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Datça'da Fideler Çiftçilere Dağıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:31:45. #7.13#
SON DAKİKA: Datça'da Fideler Çiftçilere Dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.