Datça\'da Fideler Çiftçilere Dağıtıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ata Sebze Fideleri Toprakla Buluşuyor" Projesi kapsamında üreticilere fide desteği sağlandı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Sevim'in katılımıyla düzenlenen etkinlikte, yerel tarımı canlandırmak ve yerli tohum kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hazırlanan fideler üreticilere dağıtıldı.

Proje kapsamında, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olan ve talepte bulunan 53 çiftçiye, toplam 81 bin 792 adet sebze fidesi teslim edildi.

Yüzde 75 hibe desteği sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen projede, çiftçilerin ödemesi gereken fide ücretleri yüzde 75 hibeli olarak desteklendi. Bu sayede üreticilerin girdi maliyetlerinin düşürülmesi hedeflendi.

Yaklaşık 48 dekar alanda toprakla buluşacak fidelerden elde edilecek ürünlerin, temmuz ayı itibarıyla başta Datça yerel pazarları olmak üzere iç piyasaya sunulması planlanıyor.

Yetkililer, yerli üretimin önemine dikkati çekerek, çiftçilere bereketli ve afetsiz bir üretim sezonu temennisinde bulundu.