Datça'da kooperatifin zeytinyağı tesisi modernizasyonu için hibe sözleşmesi imzalandı

Datça ilçesinde faaliyet gösteren Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifine ait zeytinyağı üretim tesisinin modernizasyonu için hibe sözleşmesi imzalandı.

Kırsal Kalkınma Yatırım Programı kapsamında yürütülen proje için Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar ile Yazı Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi yetkilileri bir araya geldi.

Taraflar arasında tesisin altyapısını güçlendirecek ve üretim kapasitesini modernize edecek hibe sözleşmesi imza altına alındı.

Gerçekleştirilen yatırımla bölgedeki üretim altyapısının güçlendirilmesi, zeytinyağında kalitenin ve verimliliğin artırılması hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Baydar, kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve üreticinin güçlendirilmesi amacıyla bu tür yatırımlara kararlılıkla devam edeceklerini belirterek, "Güçlü üretim, sürdürülebilir tarım, kalkınan kırsal" anlayışıyla bölge tarımına katkı sağlamayı sürdüreceklerini ifade etti.