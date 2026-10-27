Datça\'da lise öğrencileri BM Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi

Muğla'nın Datça ilçesinde lise öğrencileri, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.

Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sınıfları ziyaret ederek arkadaşlarına Birleşmiş Milletlerin (BM) amacı, çalışmaları ve Türkiye'nin BM bünyesindeki rolü hakkında sunum yaptı.

Etkinlikle küresel barış, uluslararası iş birliği ve dünya vatandaşlığı konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Okul yönetimi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.