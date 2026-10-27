Datça\'da lise öğrencileri BM Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi

Datça'da lise öğrencileri BM Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Datça'da lise öğrencileri, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde bilgilendirme etkinliği düzenledi. Öğrenciler sınıflarda arkadaşlarına BM'nin amaçlarını ve Türkiye'nin BM'deki rolünü anlatarak farkındalık oluşturmayı hedefledi.
Muğla'nın Datça ilçesinde lise öğrencileri, 24 Ekim Birleşmiş Milletler Günü dolayısıyla bilgilendirme etkinliği düzenledi.
Datça Yılmaz Kardeşler Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, sınıfları ziyaret ederek arkadaşlarına Birleşmiş Milletlerin (BM) amacı, çalışmaları ve Türkiye'nin BM bünyesindeki rolü hakkında sunum yaptı.
Etkinlikle küresel barış, uluslararası iş birliği ve dünya vatandaşlığı konusunda farkındalık oluşturulması hedeflendi.
Okul yönetimi, etkinliğin hazırlanmasında emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.
Kaynak: AA
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