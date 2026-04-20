Datça'da Öfke Balonu Etkinliği

Muğla'nın Datça ilçesindeki Zübeyde Hanım Anaokulu'nda "öfke balonu" etkinliği düzenlendi.

Rehber öğretmen Şule Çakır Erdoğan tarafından gerçekleştirilen etkinlikte, öğrencilerin duygularını tanıma ve sağlıklı şekilde ifade etme becerilerini geliştirme amaçlandı.

Etkinlik boyunca çocuklar, masa tiyatrosu ile öfke balonunu canlandırdı. "Biraz Kızdım Sanki" kitabı üzerinden duygularını paylaştı ve kendi öfke balonlarını boyadı.

Sakinleşme yollarını temsil eden "nefes alma" ve "konuşma" damlacıklarını ekledi.

Etkinlikte çocuklar öfke kontrolü üzerine eğlenceli ve öğretici anlar yaşarken, duyguları tanımayı ve sağlıklı şekilde ifade etmeyi de öğrendi.