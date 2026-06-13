Datça'daki Halk Arazisi Satışına Tepki - Son Dakika
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Datça'daki Halk Arazisi Satışına Tepki

13.06.2026 11:49
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CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Datça'daki halk arazisinin özelleştirileceğini eleştirdi.

(ANKARA) - CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, "23 yıldır sattıkları yetmedi. Bu gece alınan kararla, özelleştirme adı altında Datça'nın en güzel koylarından birinde yüz binlerce metrekarelik halk arazisi satışa çıkarıldı. Datça'nın koyları satışa çıkarılacak emlak değil, gelecek kuşaklara bırakılması gereken doğal mirastır. Bu anlayışa da, bu yağmaya da sessiz kalmayacağız" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, yaptığı yazılı açıklamada Muğla'nın Datça ilçesinde bulunan 384 bin metrekare büyüklüğündeki arazinin özelleştirme kapsam ve programına alınmasına tepki gösterdi. Uzun şunları kaydetti:

"23 yıldır sattıkları yetmedi. Bu gece alınan kararla, özelleştirme adı altında Datça'nın en güzel koylarından birinde yüz binlerce metrekarelik halk arazisi satışa çıkarıldı. Bu ülkenin kıyıları, koyları ve doğal güzellikleri birkaç ayrıcalıklı yatırımcının değil, 86 milyonun ortak mirasıdır. İktidar, yıllardır kamuya ait ne varsa elden çıkarmayı kalkınma diye pazarlıyor; geride ise talan edilmiş kıyılar, betonlaşmış doğa ve halkın erişemediği yaşam alanları bırakıyor. Datça'nın koyları satışa çıkarılacak emlak değil, gelecek kuşaklara bırakılması gereken doğal mirastır. Bu anlayışa da, bu yağmaya da sessiz kalmayacağız."

Kaynak: ANKA

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