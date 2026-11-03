Datça ile Sömbeki Adası arasında oluşan hortum kıyıdan net görüntülendi

Datça ile Sömbeki Adası arasında oluşan hortum kıyıdan net görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla'nın Datça ilçesi ile Sömbeki (Simi) Adası arasındaki denizde olumsuz hava koşulları nedeniyle hortum oluştu. Datça kıyılarından net biçimde görülen hortum, cep telefonlarıyla kaydedilirken vatandaşlarda şaşkınlık ve kısa süreli paniğe yol açtı.
Muğla'nın Datça ilçesi ile Sömbeki (Simi) Adası arasında deniz üzerinde hortum meydana geldi.
Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz üzerinde oluşan hortum, Datça kıyılarından net bir şekilde görüldü.
O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, doğa olayı kısa süreli paniğe neden oldu.
Kaynak: AA
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