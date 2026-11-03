Datça ile Sömbeki Adası arasında oluşan hortum kıyıdan net görüntülendi

Muğla'nın Datça ilçesi ile Sömbeki (Simi) Adası arasında deniz üzerinde hortum meydana geldi.

Bölgede etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz üzerinde oluşan hortum, Datça kıyılarından net bir şekilde görüldü.

O anları cep telefonlarıyla kaydeden vatandaşlar şaşkınlık yaşarken, doğa olayı kısa süreli paniğe neden oldu.