Datça Yat Limanı Projesi İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı - Son Dakika
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Datça Yat Limanı Projesi İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Datça Yat Limanı Projesi İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı

Muğla'nın Datça ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından planlanan yat limanı projesi, Muğla 4. İdare Mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı ile durduruldu. Proje çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararına itiraz eden sivil toplum kuruluşları tarafından dava açılmıştı.

30.11.2024 14:09  Güncelleme: 14:10
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(MUĞLA) - Muğla'nın Datça ilçesinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılması planlanan Datça Yat Limanı Projesi için Muğla 4. İdare Mahkemesi itiraz yolları kapalı olarak yürütmenin durdurulması kararı verdi.

Datça'ya bağlı İskele Mahallesi Azganlı mevkisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Datça Yat Limanı projesinin iptali için sivil toplum kuruluşları uzun zamandır mücadele veriyor.

Geçtiğimiz Şubat ayında Datça Yat Limanına olur veren Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Olumlu kararı sonrasında; MUÇEP Derneği, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Datça Belediyesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarına dava açmıştı. Davada, projenin dolgu ve inşaat çalışmalarının kaçak olarak yapılmasına, bu büyüklükte bir yat limanının denizel sisteme, deniz ve kıyıdaki canlı ekosisteme, Datça'nın en önemli parkı Kentpark ve Ilıca göletine, Taşlık plajına zarar vereceği, Datça'nın güney kıyılarında yapılaşma baskısını artıracağı ve kent dokusunu bozacağı belirtilmişti.

Muğla 4. İdare Mahkemesi, bilirkişilerin itirazlarını dikkate alarak, yat limanı projesiyle ilgili yürütmeyi durdurma kararı verdi. Mahkemenin kararında şöyle denildi:

"... 2872 sayılı Çevre Kanunu'nu ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğine aykırı şekilde düzenlendiği anlaşıldığından dava konusu "Çevresel Etki Değerlendiresi (ÇED) Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Öte yandan, uyuşmazlığa konu projenin bu haliyle faaliyete geçmesi halinde çevreye olan olumsuz etkisi göz önüne alındığında dava sonuçlanıncaya kadar işlemin uygulanmaya devam etmesi halinde telafisi güç zararlar doğabileceği açıktır. Açıklanan nedenlerle; hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin; uygulanması halinde telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 sayılı Kanun'un 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütülmesinin durdurulmasına, aynı Kanunun 20/A maddesinin 2. fıkrasının (e) alt bendi uyarınca itiraz yolu kapalı olmak üzere, 20/11/2024 tarihinde oy birliği ile karar verildi."

Kaynak: ANKA

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