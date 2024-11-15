Davraz Kayak Merkezi'nde İlk Kar

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Isparta'daki Davraz Kayak Merkezi'ne mevsimin ilk karı yağdı.

Toros Dağları'ndaki 2 bin 635 rakımlı kayak merkezinin yüksek kesimleri kar yağışı dolayısıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kayak merkezinin sosyal medya hesabından zirvedeki beyazlığın fotoğrafı "Davraz'a ilk kar yağdı" notuyla paylaşıldı.

Antalya, Konya, İzmir, Denizli ve Muğla gibi çevre illerden gelen kayakseverlerin de tercih ettiği turizm merkezinde biri 5 yıldızlı 3 otel, bir günübirlik tesis, 7 mekanik tesis, farklı zorluk derecelerinde 14 pist, yaklaşık 25 kilometre uzunlukta 4 telesiyej hattı bulunuyor.